Стало известно, при каких условиях в Украине могут запретить межобластное сообщение

Также могут быть установлены блокпосты

Также могут быть установлены блокпосты

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В Украине могут ввести ограничения межобластного сообщения в случае катастрофической ситуации с коронавирусом.

Как пишет RegioNews, об этом в интервью РБК-Украина заявил председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

На вопрос о том, ждать ли в Украине на блокпосты между регионами и ограничения межобластного сообщения, он ответил: "Если будет какая-то катастрофическая ситуация".

"Если в начале эпидемии для нас была катастрофа 5 тысяч больных в сутки, осенью была катастрофа 25 тысяч, то сегодня, по словам министра здравоохранения, 35-40 тысяч в сутки при нынешнем проценте госпитализаций", - пояснил он.

Напомним, ранее Степанов назвал области, которые скоро могут выйти из "красной" зоны.