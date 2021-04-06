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06 квітня 2021, 12:58 5

Заповненість COVID-ліжок перевищує норму у Києві та 7 регіонах - МОЗ

06 квітня 2021, 12:58 5
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У більшості областей понаднормовий також рівень госпіталізацій 
У більшості областей понаднормовий також рівень госпіталізацій 
Фото: із відкритих джерел
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У Києві та ще семи регіонах завантаженість лікарняних ліжок із киснем для пацієнтів перевищує норму.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає RegioNews.

Зокрема, у Києві спостерігаються найбільші проблеми з завантаженістю ліжок з киснем, цей показник становить 84,7% при нормі 65%.

Також завантаженість COVID-ліжок вище норми у Житомирській (75,9%), Київській (79,6%), Львівській (75,1%), Миколаївській (73,6%), Одеській (71%), Сумській (68,8%) і Хмельницькій (68,2%) областях.

Загалом в Україні рівень госпіталізацій перевищений у 22 з 25 областей, менше 60 на 100 тисяч населення цей показник лише в Кіровоградській (40,7), Луганській (54,1) і Херсонській (47,3) областях.

Станом на 6 квітня в "червоній" зоні продовжують перебувати 11 регіонів: Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.

Херсонська область є єдиною "жовтої". Решта регіонів перебувають у "помаранчевій" зоні карантину.

Нагадаємо, в Україні за добу від COVID вакцинувалися майже 13 тисяч українців.

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