В Славянске ужесточили карантин
На заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Славянске принято решение ужесточить ограничительные меры в связи с ухудшающейся ситуацией с COVID-19. Новые ограничения касаются прежде всего спорта и культуры.
Как передает RegioNews, об этом сообщает "Славянск Деловой".
В спортивных залах разрешено тренироваться (с соблюдением всех санитарных норм) только членам сборных команд областного и республиканского уровня. Всем фитнес клубам рекомендовано проводить занятия на открытом воздухе.
Всех горожан обязали носить защитные маски в общественных местах. Нарушителей ждет штраф.
Отмечается, что Славянск находится в "оранжевой" зоне.
Напомним, в Украине за 5 апреля COVID-19 диагностировали у 13 276 человек, зафиксировано 430 летальных случаев.