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06 апреля 2021, 12:14 103

В Славянске ужесточили карантин

06 апреля 2021, 12:14 103
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В городе запретили все массовые мероприятия из-за распространения COVID
В городе запретили все массовые мероприятия из-за распространения COVID
Фото: slavdelo.dn.ua
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На заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Славянске принято решение ужесточить ограничительные меры в связи с ухудшающейся ситуацией с COVID-19. Новые ограничения касаются прежде всего спорта и культуры.

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Славянск Деловой".

В спортивных залах разрешено тренироваться (с соблюдением всех санитарных норм) только членам сборных команд областного и республиканского уровня. Всем фитнес клубам рекомендовано проводить занятия на открытом воздухе.

Всех горожан обязали носить защитные маски в общественных местах. Нарушителей ждет штраф.

Отмечается, что Славянск находится в "оранжевой" зоне.

Напомним, в Украине за 5 апреля COVID-19 диагностировали у 13 276 человек, зафиксировано 430 летальных случаев.

коронавирус карантин госпитализация комиссия Ограничение

 
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