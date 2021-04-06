В Славянске ужесточили карантин

В городе запретили все массовые мероприятия из-за распространения COVID

В городе запретили все массовые мероприятия из-за распространения COVID

Фото: slavdelo.dn.ua

На заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Славянске принято решение ужесточить ограничительные меры в связи с ухудшающейся ситуацией с COVID-19. Новые ограничения касаются прежде всего спорта и культуры.

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Славянск Деловой".

В спортивных залах разрешено тренироваться (с соблюдением всех санитарных норм) только членам сборных команд областного и республиканского уровня. Всем фитнес клубам рекомендовано проводить занятия на открытом воздухе.

Всех горожан обязали носить защитные маски в общественных местах. Нарушителей ждет штраф.

Отмечается, что Славянск находится в "оранжевой" зоне.

Напомним, в Украине за 5 апреля COVID-19 диагностировали у 13 276 человек, зафиксировано 430 летальных случаев.