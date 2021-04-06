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06 апреля 2021, 12:39 151

В Полтаве предприниматели перекрыли трассу: требуют возобновления работы в карантин

06 апреля 2021, 12:39 151
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В акции приняли участие более 50 человек
В акции приняли участие более 50 человек
Фото: suspilne.media
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В Полтаве местные предприниматели перекрыли участок дороги "Киев - Харьков", таким образом протестуя против закрытия рынков на время усиленного карантина.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспильне".

Люди требуют разрешения на работу во время усиленного карантина. Протестующие непрерывно ходили по пешеходному переходу, пропуская только "скорые", - говорится в сообщении.

Всего в акции приняло участие более 50 человек. Предприниматели поехали к зданию Полтавского городского совета. В 11:00 движение транспорта на дороге восстановили.

Напомним, 5 апреля в Полтаве под зданием ОГА предприниматели в очередной раз вышли на акцию протеста против жесткого карантина.

карантин Полтава работа предприятие Ограничение

 
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