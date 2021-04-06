В Полтаве предприниматели перекрыли трассу: требуют возобновления работы в карантин
В акции приняли участие более 50 человек
В акции приняли участие более 50 человек
В Полтаве местные предприниматели перекрыли участок дороги "Киев - Харьков", таким образом протестуя против закрытия рынков на время усиленного карантина.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспильне".
Люди требуют разрешения на работу во время усиленного карантина. Протестующие непрерывно ходили по пешеходному переходу, пропуская только "скорые", - говорится в сообщении.
Всего в акции приняло участие более 50 человек. Предприниматели поехали к зданию Полтавского городского совета. В 11:00 движение транспорта на дороге восстановили.
Напомним, 5 апреля в Полтаве под зданием ОГА предприниматели в очередной раз вышли на акцию протеста против жесткого карантина.
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Вахтовым методом: сто дней Резниченко между "слугами народа" и "Пропозицією" Филатова
Первый негарант: как своим желанием протянуть Вирастюка в нардепы Зеленский свернул в сторону тоталитаризма