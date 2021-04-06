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06 апреля 2021, 10:01 3

В Украине за сутки от COVID вакцинировались почти 13 тысяч украинцев

06 апреля 2021, 10:01 3
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Завершили прививки только два человека
Завершили прививки только два человека
Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки в Украине прививки от коронавируса получили 12856 человек. Всего, по состоянию на утро 6 апреля вакцинировано 304 680 украинцев.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова.

В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записалась 413 561 человек.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

  • г. Киев – 1 710 прививок;
  • Винницкая область – 750 прививок;
  • Волынская область – 420 прививок;
  • Днепропетровская область – 1 010 прививок;
  • Донецкая область – 580 прививок;
  • Житомирская область – 470 прививок;
  • Закарпатская – 240 прививок;
  • Запорожская область – 710 прививок;
  • Ивано-Франковска область – 667 прививок;
  • Киевская область – 0 прививок;
  • Кировоградская область – 470 прививок;
  • Луганская область – 420 прививок;
  • Львовская область – 660 прививок;
  • Николаевская область – 430 прививок;
  • Одесская область – 500 прививок;
  • Полтавская область – 720 прививок;
  • Ровенская область – 429 прививок;
  • Сумская область – 360 прививок;
  • Тернопольская область – 440 прививок;
  • Харьковская область – 660 прививок;
  • Херсонская область – 10 прививок;
  • Хмельницкая область – 410 прививок;
  • Черкасская область – 420 прививок;
  • Черновицкая область – 270 прививок;
  • Черниговская область – 100 прививок.

Напомним, в Раде признали, что в Украине провалилась кампания по вакцинации против коронавируса.

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