В Украине за сутки от COVID вакцинировались почти 13 тысяч украинцев
Завершили прививки только два человека
Завершили прививки только два человека
За прошедшие сутки в Украине прививки от коронавируса получили 12856 человек. Всего, по состоянию на утро 6 апреля вакцинировано 304 680 украинцев.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова.
В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записалась 413 561 человек.
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
- г. Киев – 1 710 прививок;
- Винницкая область – 750 прививок;
- Волынская область – 420 прививок;
- Днепропетровская область – 1 010 прививок;
- Донецкая область – 580 прививок;
- Житомирская область – 470 прививок;
- Закарпатская – 240 прививок;
- Запорожская область – 710 прививок;
- Ивано-Франковска область – 667 прививок;
- Киевская область – 0 прививок;
- Кировоградская область – 470 прививок;
- Луганская область – 420 прививок;
- Львовская область – 660 прививок;
- Николаевская область – 430 прививок;
- Одесская область – 500 прививок;
- Полтавская область – 720 прививок;
- Ровенская область – 429 прививок;
- Сумская область – 360 прививок;
- Тернопольская область – 440 прививок;
- Харьковская область – 660 прививок;
- Херсонская область – 10 прививок;
- Хмельницкая область – 410 прививок;
- Черкасская область – 420 прививок;
- Черновицкая область – 270 прививок;
- Черниговская область – 100 прививок.
Напомним, в Раде признали, что в Украине провалилась кампания по вакцинации против коронавируса.
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