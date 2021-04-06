В Украине за сутки от COVID вакцинировались почти 13 тысяч украинцев

Завершили прививки только два человека

Завершили прививки только два человека

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки в Украине прививки от коронавируса получили 12856 человек. Всего, по состоянию на утро 6 апреля вакцинировано 304 680 украинцев.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова.

В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записалась 413 561 человек.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

г. Киев – 1 710 прививок;

Винницкая область – 750 прививок;

Волынская область – 420 прививок;

Днепропетровская область – 1 010 прививок;

Донецкая область – 580 прививок;

Житомирская область – 470 прививок;

Закарпатская – 240 прививок;

Запорожская область – 710 прививок;

Ивано-Франковска область – 667 прививок;

Киевская область – 0 прививок;

Кировоградская область – 470 прививок;

Луганская область – 420 прививок;

Львовская область – 660 прививок;

Николаевская область – 430 прививок;

Одесская область – 500 прививок;

Полтавская область – 720 прививок;

Ровенская область – 429 прививок;

Сумская область – 360 прививок;

Тернопольская область – 440 прививок;

Харьковская область – 660 прививок;

Херсонская область – 10 прививок;

Хмельницкая область – 410 прививок;

Черкасская область – 420 прививок;

Черновицкая область – 270 прививок;

Черниговская область – 100 прививок.

Напомним, в Раде признали, что в Украине провалилась кампания по вакцинации против коронавируса.