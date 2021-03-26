Ляшко требует от Харьковской, Одесской и Запорожской областей делать больше COVID-прививок

В Минздраве считают, что города-миллионники не могут делать такое малое количество вакцинаций

В Минздраве считают, что города-миллионники не могут делать такое малое количество вакцинаций

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Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает RegioNews.

Он заявил, что этот вопрос обсуждался на селекторном совещании с участием главы Минздрава.

Сегодня хотел бы передать сигнал Одесской, Харьковской, Запорожской областях. Города миллионники не могут проводить такое малое количество вакцинаций ежедневно. Этот вопрос будет повторно рассматриваться на селекторных совещаниях, поскольку в этих городах нужно наращивать темпы вакцинации", - сказал Ляшко.

Напомним, в Украине продолжает рости количество новых случаев заражения COVID-19, больше всего новых заражений выявили в Одесской, Днепропетровской и Львовской областях.