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25 марта 2021, 16:55 3

В Украине продлят срок установки счетчиков газа потребителям

25 марта 2021, 16:55 3
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Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон
Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон
Фото из открытых источников
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В Украине продлят срок установки счетчиков газа потребителям, которые используют его для приготовления пищи. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, пишет RegioNews.

Закон продлевает до 1 января 2023 года установку газораспределительными компаниями счетчиков в домах украинцев, где газ используется только для приготовления пищи.

Также откладывается обязанность газораспределительных компаний прекращать распределение топлива потребителям в случае их отказа от установки счетчиков газа.

Кроме того, газораспределительные компании обязали ежеквартально подавать в Национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, отчет об установке счетчиков газа или прекращении распределения газа потребителям, отказавшимся от их установки.

НКРЭКУ должна будет ежеквартально обнародовать на своем веб-сайте сведения о выполнении газораспределительными компаниями этих обязанностей.

В свою очередь Кабинет министров в трехмесячный срок должен разработать и утвердить порядок компенсации расходов потребителям, которые обеспечили установление индивидуальных счетчиков газа за свой счет, в размере средневзвешенной стоимости установки счетчиков.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Напомним, НКРЭКУ одобрил введение годового продукта цены на газ с 1 мая.

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