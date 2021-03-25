В Україні продовжать термін встановлення лічильників газу споживачам
В Україні продовжать термін встановлення лічильників газу споживачам, які використовують його для приготування їжі. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.
Про це повідомляє прес-служба Офісу президента, пише RegioNews.
Закон подовжує до 1 січня 2023 року установку газорозподільними компаніями лічильників в будинках українців, де газ використовується тільки для приготування їжі.
Також відкладається обов'язок газорозподільних компаній припиняти розподіл палива споживачам у разі їх відмови від встановлення лічильників газу.
Крім того, газорозподільні компанії зобов'язали щокварталу подавати в Національну комісію, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, звіт про встановлення лічильників газу або припинення розподілу газу споживачам, які відмовилися від їх встановлення.
НКРЕКП повинна буде щоквартально оприлюднювати на своєму веб-сайті інформацію про виконання газорозподільними компаніями цих обов'язків.
Своєю чергою Кабінет міністрів у тримісячний термін має розробити і затвердити порядок компенсації витрат споживачам, які забезпечили встановлення індивідуальних лічильників газу своїм коштом, у розмірі середньозваженої вартості установки лічильників.
Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.
Нагадаємо, НКРЕКП схвалив введення річного продукту ціни на газ з 1 травня.