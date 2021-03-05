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05 марта 2021, 13:56 4

НКРЭКУ одобрил введение годового продукта цены на газ с 1 мая

05 марта 2021, 13:56 4
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Проект будет направлен на дальнейшее обсуждение в течение месяца
Проект будет направлен на дальнейшее обсуждение в течение месяца
Рixabay
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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предварительно одобрила введение годового продукта цены на природный газ. Проект будет направлен на дальнейшее обсуждение в течение месяца.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора, пишет RegioNews.

Как отмечается в сообщении, проект решения предусматривает базовое годовое предложение, которое поставщики должны предлагать всем бытовым потребителям на период с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года.

Согласно документу, поставщики природного газа, которые осуществляют или намерены осуществлять поставки природного газа бытовым потребителям с 1 мая 2021 года, обязані до 25 апреля 2021 года обнародовать на своих веб-сайтах цену на природный газ, который будет поставляться в рамках базового годового предложения, и другую информацию о базовом годовом предложении.

Ранее "Нафтогаз" снизил цены для тепловиков.

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