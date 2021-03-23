Кабмин запретил находиться на улице без маски в "красных" зонах
Кабинет министров запретил находиться на территориях общественного пользования в "красных" зонах карантина без защитных масок или респираторов.
Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров от 22 марта, передает RegioNews.
В "красных" зонах распространения коронавируса запрещается пребывание на территориях общего пользования без одетых респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно", - говорится в постановлении.
Согласно закону Украины о благоустройстве, к территориям общего пользования относятся:
- парки, рекреационные зоны, сады, скверы и площадки;
- площади, бульвары, проспекты;
- памятники культурного и исторического наследия;
- кладбища;
- улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;
- пляжи, другие территории общего пользования.
Также постановлением правительства запрещена работа подвесных канатных дорог.
Кроме того, Кабинет Министров разрешил детским учреждениям для отдыха и оздоровления продолжить работу до конца текущей смены, если ограничения "красной" зоны были введены в регионе уже после ее начала.
Напомним, правительство разрешило местным общинам самостоятельно усиливать карантин.