Кабмин запретил находиться на улице без маски в "красных" зонах

Также введен запрет на работу подвесных канатных дорог, под который подпадают горнолыжные курорты

Также введен запрет на работу подвесных канатных дорог, под который подпадают горнолыжные курорты

Фото: из открытых источников

Кабинет министров запретил находиться на территориях общественного пользования в "красных" зонах карантина без защитных масок или респираторов.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров от 22 марта, передает RegioNews.

В "красных" зонах распространения коронавируса запрещается пребывание на территориях общего пользования без одетых респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно", - говорится в постановлении.

Согласно закону Украины о благоустройстве, к территориям общего пользования относятся:

парки, рекреационные зоны, сады, скверы и площадки;

площади, бульвары, проспекты;

памятники культурного и исторического наследия;

кладбища;

улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;

пляжи, другие территории общего пользования.

Также постановлением правительства запрещена работа подвесных канатных дорог.

Кроме того, Кабинет Министров разрешил детским учреждениям для отдыха и оздоровления продолжить работу до конца текущей смены, если ограничения "красной" зоны были введены в регионе уже после ее начала.

Напомним, правительство разрешило местным общинам самостоятельно усиливать карантин.