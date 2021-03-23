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23 марта 2021, 15:37 45

Кабмин запретил находиться на улице без маски в "красных" зонах

23 марта 2021, 15:37 45
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Фото: из открытых источников
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Кабинет министров запретил находиться на территориях общественного пользования в "красных" зонах карантина без защитных масок или респираторов.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров от 22 марта, передает RegioNews.

В "красных" зонах распространения коронавируса запрещается пребывание на территориях общего пользования без одетых респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно", - говорится в постановлении.

Согласно закону Украины о благоустройстве, к территориям общего пользования относятся:

  • парки, рекреационные зоны, сады, скверы и площадки;
  • площади, бульвары, проспекты;
  • памятники культурного и исторического наследия;
  • кладбища;
  • улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;
  • пляжи, другие территории общего пользования.

Также постановлением правительства запрещена работа подвесных канатных дорог.

Кроме того, Кабинет Министров разрешил детским учреждениям для отдыха и оздоровления продолжить работу до конца текущей смены, если ограничения "красной" зоны были введены в регионе уже после ее начала.

Напомним, правительство разрешило местным общинам самостоятельно усиливать карантин.

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