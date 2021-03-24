Кабмин согласовал кандидатуру заместителя председателя Херсонской ОГА

Это было одно из кадровых решений на сегодняшнем заседании правительства

Это было одно из кадровых решений на сегодняшнем заседании правительства

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Об этом сообщил народный депутат, постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Василий Мокан на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

Чиновники проголосовали за... согласование назначения Науменко Эдуарда Анатольевича заместителем председателя Херсонской ОГА, - написал Мокан.

Сейчас Эдуард Науменко – директор предприятия "Местные дороги Херсонщины". Ранее работал главным специалистом отдела качества, технического контроля, новых технологий и эксплуатационного содержания Департамента строительства и инфраструктуры Херсонской ОГА. Был главой тендерного комитета этого департамента. Науменко также является давним другом и кумом председателя Херсонской ОГА Сергея Козыря.

Как сообщает местное издание "Мост" Науменко приехал в Херсон из Павлограда. Как и Сергей Козырь, работал в компании ДТЭК. В Херсонской ОГА группу Козыря за глаза называют "шахтерами".

Как сообщалось, 1 марта Зеленский назначил нового главу Херсонской ОГА. Председателем Херсонской облгосадминистрации назначен Сергей Козырь.

Ранее сообщалось, что предыдущий глава Херсонской ОГА назначил кума своего зама отвечать за местные дороги.