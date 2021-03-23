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В Украине зафиксирован антирекорд по количеству летальным случаев от COVID-19
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23 марта 2021, 08:54 36

В Украине зафиксирован антирекорд по количеству летальным случаев от COVID-19

23 марта 2021, 08:54 36
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За сутки умерли 333 пациентов
За сутки умерли 333 пациентов
Фото: из открытых источников
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В Украине за 22 марта COVID-19 диагностировали у 11 476 человек, в больницы попали 2 519 людей, выздоровели 8 044 человека.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

11 476 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине. Среди заболевших - 606 детей и 357 медработников", - сообщил министр.

Было осуществлено тестирований за сутки - 88 673 (в том числе методом ПЦР - 44 647, методом ИФА - 21 526, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 22 500).

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1122), городе Киев (1050), Львовской (995), Харьковской (843) и Киевской (727) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1 565 732 лица;
  • выздоровели - 1 2688 86 человек;
  • летальных исходов - 30 431;
  • проведено ПЦР-тестов - 7726035.

Напомним, сутками ранее COVID-19 диагностировали у 7893 человек.

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