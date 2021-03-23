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23 марта 2021, 10:01 4

Вакцинация в Украине: первую прививку получили почти 122 тысячи человек

23 марта 2021, 10:01 4
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В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались свыше 321 тысячи человек
В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались свыше 321 тысячи человек
Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 22 марта, в Украине вакцинировано против коронавируса 10 904 человек, это на 8189 прививок больше, чем накануне. Прививки проводилось 172 мобильными бригадами по иммунизации и 156 пунктами вакцинации.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает RegioNews.

121 929 людей привито от начала прививочной кампании. По состоянию на 22 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 321 095 человек", - говорится в сообщении.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

  • Винницкая область - 490 прививок;
  • Волынская область - 200 прививок;
  • Днепропетровская область - 960 прививок;
  • Донецкая область - 150 прививок;
  • Житомирская область - 590 прививок;
  • Закарпатская область - 500 прививок;
  • Запорожская область - 310 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 454 прививки;
  • Киевская область - 310 прививок;
  • Кировоградская область - 300 прививок;
  • Луганская область - 150 прививок;
  • Львовская область - 880 прививок;
  • г. Киев - 1030 прививок;
  • Николаевская область - 250 прививок;
  • Одесская область - 320 прививок;
  • Полтавская область - 620 прививок;
  • Ровенская область - 400 прививок;
  • Сумская область - 450 прививок;
  • Тернопольская область - 510 прививок;
  • Харьковская область - 310 прививок;
  • Херсонская область - 510 прививок;
  • Хмельницкая область - 160 прививок;
  • Черновицкая область - 110 прививок;
  • Черниговская область - 100 прививок;
  • Черкасская область - 840 прививок.

Ранее сообщалось, что в Киеве и трех областях 21 марта не сделали ни одной прививки от коронавирус.

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