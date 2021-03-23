Вакцинация в Украине: первую прививку получили почти 122 тысячи человек
В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались свыше 321 тысячи человек
В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались свыше 321 тысячи человек
За прошедшие сутки, 22 марта, в Украине вакцинировано против коронавируса 10 904 человек, это на 8189 прививок больше, чем накануне. Прививки проводилось 172 мобильными бригадами по иммунизации и 156 пунктами вакцинации.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает RegioNews.
121 929 людей привито от начала прививочной кампании. По состоянию на 22 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 321 095 человек", - говорится в сообщении.
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
- Винницкая область - 490 прививок;
- Волынская область - 200 прививок;
- Днепропетровская область - 960 прививок;
- Донецкая область - 150 прививок;
- Житомирская область - 590 прививок;
- Закарпатская область - 500 прививок;
- Запорожская область - 310 прививок;
- Ивано-Франковская область - 454 прививки;
- Киевская область - 310 прививок;
- Кировоградская область - 300 прививок;
- Луганская область - 150 прививок;
- Львовская область - 880 прививок;
- г. Киев - 1030 прививок;
- Николаевская область - 250 прививок;
- Одесская область - 320 прививок;
- Полтавская область - 620 прививок;
- Ровенская область - 400 прививок;
- Сумская область - 450 прививок;
- Тернопольская область - 510 прививок;
- Харьковская область - 310 прививок;
- Херсонская область - 510 прививок;
- Хмельницкая область - 160 прививок;
- Черновицкая область - 110 прививок;
- Черниговская область - 100 прививок;
- Черкасская область - 840 прививок.
Ранее сообщалось, что в Киеве и трех областях 21 марта не сделали ни одной прививки от коронавирус.
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