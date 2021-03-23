Вакцинация в Украине: первую прививку получили почти 122 тысячи человек

В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались свыше 321 тысячи человек

В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались свыше 321 тысячи человек

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки, 22 марта, в Украине вакцинировано против коронавируса 10 904 человек, это на 8189 прививок больше, чем накануне. Прививки проводилось 172 мобильными бригадами по иммунизации и 156 пунктами вакцинации.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает RegioNews. 121 929 людей привито от начала прививочной кампании. По состоянию на 22 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 321 095 человек", - говорится в сообщении. Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки: Винницкая область - 490 прививок;

Волынская область - 200 прививок;

Днепропетровская область - 960 прививок;

Донецкая область - 150 прививок;

Житомирская область - 590 прививок;

Закарпатская область - 500 прививок;

Запорожская область - 310 прививок;

Ивано-Франковская область - 454 прививки;

Киевская область - 310 прививок;

Кировоградская область - 300 прививок;

Луганская область - 150 прививок;

Львовская область - 880 прививок;

г. Киев - 1030 прививок;

Николаевская область - 250 прививок;

Одесская область - 320 прививок;

Полтавская область - 620 прививок;

Ровенская область - 400 прививок;

Сумская область - 450 прививок;

Тернопольская область - 510 прививок;

Харьковская область - 310 прививок;

Херсонская область - 510 прививок;

Хмельницкая область - 160 прививок;

Черновицкая область - 110 прививок;

Черниговская область - 100 прививок;

Черкасская область - 840 прививок. Ранее сообщалось, что в Киеве и трех областях 21 марта не сделали ни одной прививки от коронавирус.

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