По всей Украине циркулирует "британский" штамм коронавируса, - Степанов
В Украине циркулирует мутация "британского" штамма коронавируса. В Минздраве рассказали, чем он опасен.
Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, пишет RegioNews.
По словам министра, этот вирус в три раза заразнее, более агрессивный и поражает молодых людей.
"Это означает, что количество больных стремительно растет. У штамма короткий инкубационный период - три дня. Болезнь распространяется очень быстро", - сообщил Степанов.
Для этого штамма характерно тяжелое течение болезни, стремительное увеличение госпитализаций началось именно из-за этой мутации вируса, отметил министр.
Вирус начал поражать молодых людей, в частности от 30 до 40 лет. Бессимптомного течения болезни почти не фиксируют, отметил глава Минздрава.
"Кроме органов дыхания, вирус поражает слизистые почки и даже центральную нервную систему, также печень", - сообщил министр.
Были случаи, когда больные "британским" штаммом умирали от физического отсутствия необходимости дышать, хотя были при этом в сознании.
Кроме того, возросли риски постковидного синдрома из-за нового штамма вируса.
"То есть люди, переболевшие COVID-19, должны затем в течение 3-6 месяцев проходить реабилитацию, по сути дела лечиться, и количество этих людей составляет до 70%", - отметил Степанов.
Напомним, в Украине зафиксирован антирекорд по количеству летальных случаев от коронавируса.