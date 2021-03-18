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18 марта 2021, 17:43 4

В Киеве после сообщения о "минировании" метро заработали две станции

18 марта 2021, 17:43 4
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Речь идет о станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости"
Речь идет о станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости"
Фото из открытых источников
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В Киеве после сообщения о минировании, возобновили работу два из семи станций метрополитена. Станции метро "Крещатик" и "Майдан Незалежности" снова открыты для пассажиров.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация, пишет RegioNews.

Правоохранители проверили станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости", а также пересадочный узел, и не обнаружили там взрывоопасных предметов.

"Станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости", а также пересадочный узел открыты для пассажиров", - заявили в КГГА.

В настоящее время продолжается проверка станций "Театральная" вместе с пересадочным узлом на "Золотые Ворота", "Дворец Спорта" с пересадочным узлом на "Площадь Льва Толстого", "Академгородок", "Красный Хутор" и "Героев Днепра".

Напомним, сегодня в Киеве "заминировали" семь станций метро.

Украина метро Киев минирование станция

 
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