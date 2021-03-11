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11 марта 2021, 12:21 48

В Черном море затонуло судно с украинским экипажем на борту

11 марта 2021, 12:21 48
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Двое людей погибли, еще один пропал без вести
Фото: shipspotting.com
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В Черном море у берегов Румынии затонуло грузовое судно "Волго Балт 179", весь экипаж корабля состоял из 13 человек - граждан Украины.

Об этом сообщила румынская компания GSP Offshore, передает RegioNews.

Экипаж корабля состоит из 13 человек, 12 мужчин и женщины, все граждане Украины. Десять спасенных человек находятся в медчасти судна GSP Falcon и получают всю необходимую помощь. Один член экипажа не найден. Поисковая операция продолжается", - говорится в сообщении.

В 04:40 утром GSP Falcon получил экстренное сообщение с корабля. Спасательная операция началась без проволочек, при чрезвычайно сложных погодных условиях.

Известно, что "Волго Балт 179" шел из Ростова-на-Дону в румынский порт Констанца.

Напомним, 17 января в Черном море затонул сухогруз с украинцами на борту: погибло 4 человека.

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