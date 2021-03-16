Школы Киева досрочно уходят на каникулы из-за вспышки коронавируса, - Кличко

Ситуация с СOVID-19 в столице обостряется, есть риск попадания в "красную зону"

Ситуация с СOVID-19 в столице обостряется, есть риск попадания в "красную зону"

Рixabay

Школы Киева уходят на каникулы раньше, а введенные из-за коронавируса ограничения в городе могут усилить. Ситуация с СOVID-19 в столице обостряется, есть риск попадания в "красную зону".

Об этом на срочном брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, пишет RegioNews.

Как сообщил Кличко, ученики 5-11 классов идут на каникулы на несколько дней раньше - 18 марта, а не с 22, как планировалось.

Мэр столицы обратился к Кабмину с просьбой усилить карантинные ограничения в Киеве, которые действуют в "оранжевой зоне". По его словам, у местной власти нет полномочий самостоятельно принимать решение об установлении ограничений.

Кроме того, он обратился к МВД, Минздрава, Мининфраструктуры и Госпродпотребслужбе с просьбой усилить контроль за соблюдением установленных ограничений.

По словам мэра, футбольный матч в Киеве, который запланирован на четверг "может быть вторым Буковелем", поскольку на него приедет около 35 тыс. зрителей.

Напомним, в Ирпене с завтрашнего дня усилят карантинные меры.