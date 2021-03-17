В Минздраве рассказали, кто получил вторую дозу COVID-вакцины
Всего с начала кампании по вакцинации привито 71 923 человек
Всего с начала кампании по вакцинации привито 71 923 человек
В Министерстве здравоохранения пояснили, что врач, которая работала по контракту в Мальдивской республике уже там получила первую прививку вакциной Covishield.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает RegioNews.
Вторую дозу вакцины против COVID-19 получила врач, которая работала по контракту в Мальдивской республике, где и получила первую прививку вакциной AstraZeneca (Covishield)", - говорится в сообщении.
В Украине пока только один человек получил вторую дозу препарата, то есть завершил вакцинацию.
Напомним, что за весь период вакцинальной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (6284 прививки), наименьшее - в Житомирской области (1441 прививки).
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