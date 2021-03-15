В Черкассах появится временный COVID-госпиталь
В Черкассах местная власть приняла решение о развертывании на территории города временного госпиталя для больных COVID-19. Госпиталь будет создан на базе родового дома.
Об этом заявил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко в видеообращении в Facebook, пишет RegioNews.
По его словам, такое решение принято в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в городе. Сейчас в черкасской городской инфекционной больнице 32 госпитализированных, в первой городской больнице - 8, в "третьей" городской больницы - 39.
"Мы приняли решение начать работу временного госпиталя для больных COVID-19, который создан на базе родильного дома в юго-западном районе", - заявил Бондаренко.
При этом он заявил, что ситуация в городе остается контролируемой.
Posted by Анатолій Бондаренко on Monday, March 15, 2021
Напомним, в Ивано-Франковске откроют еще один COVID-госпиталь и остановят троллейбусы.