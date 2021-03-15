13:22  15 марта
Комитет Рады уже в среду рассмотрит вопрос о назначении выборов мэра Харькова - Качура
12:59  15 марта
Нардепы зовут на час вопросов к правительству Степанова
08:11  15 марта
За сутки в ООС зафиксировали 13 обстрелов: есть раненый
UA | RU
UA | RU
15 марта 2021, 13:53 2

В Черкассах появится временный COVID-госпиталь

15 марта 2021, 13:53 2
Читайте також українською мовою
Госпиталь будет создан на базе родильного дома
Госпиталь будет создан на базе родильного дома
Рixabay
Читайте також
українською мовою

В Черкассах местная власть приняла решение о развертывании на территории города временного госпиталя для больных COVID-19. Госпиталь будет создан на базе родового дома.

Об этом заявил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко в видеообращении в Facebook, пишет RegioNews.

По его словам, такое решение принято в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в городе. Сейчас в черкасской городской инфекционной больнице 32 госпитализированных, в первой городской больнице - 8, в "третьей" городской больницы - 39.

"Мы приняли решение начать работу временного госпиталя для больных COVID-19, который создан на базе родильного дома в юго-западном районе", - заявил Бондаренко.

При этом он заявил, что ситуация в городе остается контролируемой.

Posted by Анатолій Бондаренко on Monday, March 15, 2021

Напомним, в Ивано-Франковске откроют еще один COVID-госпиталь и остановят троллейбусы.

коронавирус Украина Черкассы больницы госпиталь

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Борьба с облсоветом и слухи о Разумкове. Чем отметился в свои первые сто дней глава Хмельницкой ОГА Гамалий
Тихая гавань: как ОПЗЖ стала хозяйкой Белгорода-Днестровского
Все публикации »
Михаил Басараб
Виктор Таран
Александр Черненко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua