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15 марта 2021, 11:58 357

Смертельная авария в Киеве: у виновника обнаружили алкоголя в крови в 10 раз выше нормы

15 марта 2021, 11:58 357
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Ему грозит до 10 лет лишения свободы
Ему грозит до 10 лет лишения свободы
Фото: МВД
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Задержанному за смертельное ДТП в Киеве на Троещине сделали анализ на содержание алкоголя в крови и выявили превышение нормы в 10 раз. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом на брифинге рассказал замминистра МВД Антон Геращенко, пишет RegioNews.

"Сегодня ночью в Киеве произошло убийство на дороге. Человек с превышением более чем в 10 раз алкоголя в крови убил двух людей", - отметил он.

По словам Геращенко, жертвы ДТП погибли мгновенно.

"Из-за того, что какой-то подонок решил, что может пьяным сесть за руль... Водитель задержан, полиция и прокуратура будут просить изолировать его от общества на время следствия. И будем требовать максимально возможного наказания. По сегодняшнему закону, это 10 лет. По новому закону, который вступит в силу в эту среду, он получил бы уже 12 лет", - добавил Геращенко.

Напомним, в результате столкновения внедорожника "Toyota" и легковушки "Skoda Felicia" в Киеве погибли два человека. Авария произошла ночью 15 марта на перекрестке проспекта Шухевича и бульвара Перова в Деснянском районе столицы.

Украина аварія МВД авария Антон Геращенко

 
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