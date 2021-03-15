Полиция открыла дело из-за обвала моста в Волынской области

Во время обвала бетонной конструкции травмы получили пять работников

Во время обвала бетонной конструкции травмы получили пять работников

Фото: Суспільне

По факту обрушения части моста в городе Владимир-Волынский, который произошел 12 марта, правоохранители открыли уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Волынской области, передает RegioNews.

По факту обрушения моста в настоящее время открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 271 Уголовного Кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью", - рассказали в полиции.

Известно, что по состоянию на 15 марта трое из пяти травмированных во время обрушения моста находятся в больнице. Двое работников лечатся в отделении травматологии, их состояние стабильное. Еще одного травмированного перевели из отделения реанимации в хирургию.

Во время обвала бетонной конструкции моста работник получил закрытую травму живота, его прооперировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. После удаления селезенки пациенту стало лучше.

Напомним, 12 марта на Волыни обрушился мост, пострадали пять человек, обвал произошел на краю закрытой на время ремонта полосы движения.