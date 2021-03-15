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15 марта 2021, 12:19 11

Полиция открыла дело из-за обвала моста в Волынской области

15 марта 2021, 12:19 11
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Во время обвала бетонной конструкции травмы получили пять работников
Во время обвала бетонной конструкции травмы получили пять работников
Фото: Суспільне
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По факту обрушения части моста в городе Владимир-Волынский, который произошел 12 марта, правоохранители открыли уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Волынской области, передает RegioNews.

По факту обрушения моста в настоящее время открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 271 Уголовного Кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью", - рассказали в полиции.

Известно, что по состоянию на 15 марта трое из пяти травмированных во время обрушения моста находятся в больнице. Двое работников лечатся в отделении травматологии, их состояние стабильное. Еще одного травмированного перевели из отделения реанимации в хирургию.

Во время обвала бетонной конструкции моста работник получил закрытую травму живота, его прооперировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. После удаления селезенки пациенту стало лучше.

Напомним, 12 марта на Волыни обрушился мост, пострадали пять человек, обвал произошел на краю закрытой на время ремонта полосы движения.

расследование уголовное дело мост Волынская область авария

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