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14 марта 2021, 16:47 21

В Луцке из-за взрыва гранаты в квартире погиб участник АТО

14 марта 2021, 16:47 21
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Трое других людей, которые находились в это время в квартире, не травмировались
Трое других людей, которые находились в это время в квартире, не травмировались
Фото: из открытых источников
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В Луцке в одной из квартир города взорвалась боевая граната, в результате чего погиб 41-летний мужчина.

Об этом сообщает издание "Волынские новости", передает RegioNews.

Происшествие произошло 14 марта в доме на проспекте Грушевского, 19 в Луцке. В полиции Волыни рассказали, что сообщение о взрыве поступило около 3 часов ночи.

Предварительно известно, что из-за неосторожного обращения с боевой гранатой Ф-1 погиб 41-летний мужчина, который ранее участвовал в боевых действиях на востоке Украины.

Граната взорвалась на кухне квартиры, где он проживал. На месте происшествия правоохранители изъяли большое количество осколков гранаты.

Владелец квартиры погиб на месте, трое других людей, которые находились в это время в квартире, не травмировались и их жизни ничего не угрожает.

По факту взрыва и смерти мужчины было открыто уголовное дело по ст. 115 (несчастный случай) и по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Одессе во двор предпринимателя сбросили с беспилотника боевую гранату.

смерть взрыв полиция Луцк Граната

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