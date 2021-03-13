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13 марта 2021, 14:16 256

На Черниговщине вручили подозрение руководителю госпредприятия по добыче торфа на 20 миллионов

13 марта 2021, 14:16 256
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У руководителя предприятия отсутствует соответствующее разрешение
У руководителя предприятия отсутствует соответствующее разрешение
Фото: Нацполиция
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В Черниговской области правоохранители вручили подозрение руководителю государственного предприятия за незаконную добычу торфа. По предварительной информации, убытки государству составляют свыше 19 миллионов гривен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сектор коммуникации полиции Черниговской области.

Так, в ходе досудебного расследования следователи полиции установили, что на одном из предприятий области с марта 2017 по август 2018 года незаконно добывали торф.

Сообщается, что для законной добычи полезных ископаемых общегосударственного значения нужно собрать соответствующий пакет документов. Среди них - разрешение Государственной службы геологии и недр Украины. Впрочем, руководитель предприятия пренебрег тем, что старое разрешение на добычу полезного ископаемого утратило силу.

Чиновник, достоверно зная, что разрешение Государственной службы геологии и недр Украины отсутствует, организовал на предприятии добычу полезного ископаемого. В результате таких действий должностного лица на предприятии было незаконно добыто менее 70,4 тысячи тонн торфа на сумму свыше 19,3 млн гривен", - говорится в сообщении.

Следователи вручили руководителю предприятия подозрение о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 240 Уголовного кодекса Украины - незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения. Такое правонарушение карается штрафом, ограничением или лишением свободы на срок до трех лет.

Напомним, на Ровенщине блокировали масштабную контрабанду янтаря на два миллиона.

полиция торговля коррупция Черниговская область предприятие

 
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