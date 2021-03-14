У Луцьку через вибух гранати в квартирі загинув учасник АТО

Троє інших людей, які перебували в цей час у квартирі, не травмувалися

Троє інших людей, які перебували в цей час у квартирі, не травмувалися

Фото: із відкритих джерел

У Луцьку в одній із квартир міста вибухнула бойова граната, внаслідок чого загинув 41-річний чоловік.

Про це повідомляє видання "Волинські новини”, передає RegioNews. Подія сталася 14 березня в будинку на проспекті Грушевського,19 у Луцьку. У Поліції Волині розповіли, що повідомлення про вибух надійшло близько 3 години ночі. Попередньо відомо, що через необережне поводження із бойовою гранатою Ф-1 загинув 41-річний чоловік, який раніше брав участь у бойових діях на сході України. Граната вибухнула на кухні квартири, де проживав чоловік. На місці події правоохоронці вилучили велику кількість уламків гранати. Власник квартири помер на місці, троє інших людей, які перебували в цей час у квартирі, не травмувалися і їхньому життю нічого не загрожує. За фактом вибуху та смерті людини була відкрита кримінальна справа за ст. 115 (нещасний випадок) та за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події. Нагадаємо, в Одесі на подвір'я підприємця скинули з безпілотника бойову гранату.

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