10:26  14 березня
Коронавірус в Україні: 9 тисяч нових випадків, у лідерах опинилася Житомирщина
12:42  13 березня
Курорт "Буковель" відкриють лише в кінці березня
09:56  14 березня
На Донбасі знову загострення, бойовики 10 разів стріляли із забороненої зброї
UA | RU
UA | RU
14 березня 2021, 16:47 13

У Луцьку через вибух гранати в квартирі загинув учасник АТО

14 березня 2021, 16:47 13
Читайте также на русском языке
Троє інших людей, які перебували в цей час у квартирі, не травмувалися
Троє інших людей, які перебували в цей час у квартирі, не травмувалися
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Луцьку в одній із квартир міста вибухнула бойова граната, внаслідок чого загинув 41-річний чоловік.

Про це повідомляє видання "Волинські новини”, передає RegioNews.

Подія сталася 14 березня в будинку на проспекті Грушевського,19 у Луцьку. У Поліції Волині розповіли, що повідомлення про вибух надійшло близько 3 години ночі.

Попередньо відомо, що через необережне поводження із бойовою гранатою Ф-1 загинув 41-річний чоловік, який раніше брав участь у бойових діях на сході України.

Граната вибухнула на кухні квартири, де проживав чоловік. На місці події правоохоронці вилучили велику кількість уламків гранати.

Власник квартири помер на місці, троє інших людей, які перебували в цей час у квартирі, не травмувалися і їхньому життю нічого не загрожує.

За фактом вибуху та смерті людини була відкрита кримінальна справа за ст. 115 (нещасний випадок) та за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, в Одесі на подвір'я підприємця скинули з безпілотника бойову гранату.

смерть вибух поліція Луцьк Граната

Вирішили покататися і потрапили в ДТП: загинув один школяр, ще троє у реанімації
13 березня 2021, 18:11
Посадовець Миколаївської ОДА влаштував перегони з патрульними та пропонував їм хабар
13 березня 2021, 15:29
На Чернігівщині вручили підозру керівнику держпідприємства за видобуток торфу на 20 мільйонів
13 березня 2021, 14:16
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Тиха гавань: як ОПЗЖ стала володаркою Білгорода-Дністровського
Вгамований бунтар: черкаський мер Бондаренко почав нову каденцію з примирення
Всі публікації »
Михайло Басараб
Віктор Таран
Олександр Черненко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram