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14 марта 2021, 11:32 9

В Украине вакцинировали уже более 51 тысячу человек, за выходные динамика снизилась

14 марта 2021, 11:32 9
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Меньше всего прививок за сутки сделали в Винницкой и Запорожской областях
Меньше всего прививок за сутки сделали в Винницкой и Запорожской областях
Фото: flickr
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За прошедшие сутки, 13 марта, в Украине получили вакцину от коронавируса 3 596 человек.

Об этом сообщает министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Наибольшее количество вакцинаций за сутки сделали в Луганской области, там получили прививки 370 человек. Меньше всего - в Винницкой и Запорожской областях, где сделали по 10 прививок.

От начала кампании вакцинации первую дозу препарата в Украине получили 51 137 человек.

За весь период кампании больше всего вакцинаций провели в Донецкой области - 4784, меньше всего - в Черниговской - 926 человек.

Ситуация с вакцинацией в регионах за минувшие сутки выглядит следующим образом:

  • Винницкая область - 10 прививок;
  • Волынская область - 120 прививок;
  • Днепропетровская область - 80 прививок;
  • Донецкая область - 130 прививок;
  • Житомирская область - 110 прививок;
  • Закарпатская область - 210 прививок;
  • Запорожская область - 10 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 214 прививок;
  • Киевская область - 260 прививок;
  • Кировоградская область - 90 прививок;
  • Луганская область - 370 прививок;
  • Львовская область - 80 прививок;
  • Николаевская область - 120 прививок;
  • Одесская область - 130 прививок;
  • Полтавская область - 82 прививки;
  • Ровенская область - 110 прививок;
  • Сумская область - 70 прививок;
  • Тернопольская область - 210 прививок;
  • Харьковская область - 120 прививок;
  • Херсонская область - 230 прививок;
  • Хмельницкая область - 270 прививок;
  • Черновицкая область - 290 прививок;
  • Черниговская область - 170 прививок;
  • Черкасская область - 110 прививок.

Напомним, ранее стало известно, сколько доз вакцин в Украине выбросили за 2 недели.

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