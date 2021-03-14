В Украине вакцинировали уже более 51 тысячу человек, за выходные динамика снизилась

Меньше всего прививок за сутки сделали в Винницкой и Запорожской областях

Меньше всего прививок за сутки сделали в Винницкой и Запорожской областях

Фото: flickr

За прошедшие сутки, 13 марта, в Украине получили вакцину от коронавируса 3 596 человек.

Об этом сообщает министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Наибольшее количество вакцинаций за сутки сделали в Луганской области, там получили прививки 370 человек. Меньше всего - в Винницкой и Запорожской областях, где сделали по 10 прививок.

От начала кампании вакцинации первую дозу препарата в Украине получили 51 137 человек.

За весь период кампании больше всего вакцинаций провели в Донецкой области - 4784, меньше всего - в Черниговской - 926 человек.

Ситуация с вакцинацией в регионах за минувшие сутки выглядит следующим образом:

Винницкая область - 10 прививок;

Волынская область - 120 прививок;

Днепропетровская область - 80 прививок;

Донецкая область - 130 прививок;

Житомирская область - 110 прививок;

Закарпатская область - 210 прививок;

Запорожская область - 10 прививок;

Ивано-Франковская область - 214 прививок;

Киевская область - 260 прививок;

Кировоградская область - 90 прививок;

Луганская область - 370 прививок;

Львовская область - 80 прививок;

Николаевская область - 120 прививок;

Одесская область - 130 прививок;

Полтавская область - 82 прививки;

Ровенская область - 110 прививок;

Сумская область - 70 прививок;

Тернопольская область - 210 прививок;

Харьковская область - 120 прививок;

Херсонская область - 230 прививок;

Хмельницкая область - 270 прививок;

Черновицкая область - 290 прививок;

Черниговская область - 170 прививок;

Черкасская область - 110 прививок.

Напомним, ранее стало известно, сколько доз вакцин в Украине выбросили за 2 недели.