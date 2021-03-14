В Украине вакцинировали уже более 51 тысячу человек, за выходные динамика снизилась
Меньше всего прививок за сутки сделали в Винницкой и Запорожской областях
Меньше всего прививок за сутки сделали в Винницкой и Запорожской областях
За прошедшие сутки, 13 марта, в Украине получили вакцину от коронавируса 3 596 человек.
Об этом сообщает министерство здравоохранения, передает RegioNews.
Наибольшее количество вакцинаций за сутки сделали в Луганской области, там получили прививки 370 человек. Меньше всего - в Винницкой и Запорожской областях, где сделали по 10 прививок.
От начала кампании вакцинации первую дозу препарата в Украине получили 51 137 человек.
За весь период кампании больше всего вакцинаций провели в Донецкой области - 4784, меньше всего - в Черниговской - 926 человек.
Ситуация с вакцинацией в регионах за минувшие сутки выглядит следующим образом:
- Винницкая область - 10 прививок;
- Волынская область - 120 прививок;
- Днепропетровская область - 80 прививок;
- Донецкая область - 130 прививок;
- Житомирская область - 110 прививок;
- Закарпатская область - 210 прививок;
- Запорожская область - 10 прививок;
- Ивано-Франковская область - 214 прививок;
- Киевская область - 260 прививок;
- Кировоградская область - 90 прививок;
- Луганская область - 370 прививок;
- Львовская область - 80 прививок;
- Николаевская область - 120 прививок;
- Одесская область - 130 прививок;
- Полтавская область - 82 прививки;
- Ровенская область - 110 прививок;
- Сумская область - 70 прививок;
- Тернопольская область - 210 прививок;
- Харьковская область - 120 прививок;
- Херсонская область - 230 прививок;
- Хмельницкая область - 270 прививок;
- Черновицкая область - 290 прививок;
- Черниговская область - 170 прививок;
- Черкасская область - 110 прививок.
Напомним, ранее стало известно, сколько доз вакцин в Украине выбросили за 2 недели.
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