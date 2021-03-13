Садовый предложил перевести школы Львова на дистанционку

На дистанционное обучение могут перейти ученики средней и старшей школы

На дистанционное обучение могут перейти ученики средней и старшей школы

Фото: из открытых источников

Начиная со вторника, 16 марта, школы Львова могут перейти на дистанционное обучение в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.

Как передает RegioNews, соответствующее предложение внес городской глава Львова Андрей Садовый.

Отмечается, что дистанционная форма обучения будет предложена для школьников 5-11 классов. Решение будет предложено на рассмотрение комиссии по чрезвычайным ситуациям в понедельник. Андрей Садовый предложил учителям использовать этот день для организации процесса.

Это компромисс, который мы пытаемся найти в борьбе с вирусом. Младшие классы останутся в школе, потому что часто родители не имеют с кем оставить ребенка. И не стоит в такое сложное время делать людям еще больше проблем", - подчеркнул он.

Мэр добавил, что во Львовской области продолжает расти количество положительных тестов на COVID-19 и госпитализаций, а болезнь прогрессирует быстрее и агрессивнее, чем в прошлом году.

Ранее сообщалось, что во Львове штаб противодействия распространению COVID-19 принял решение пока не переводить школы города на дистанционное обучение.