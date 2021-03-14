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14 марта 2021, 10:26 150

Коронавирус в Украине: 9 тысяч новых случаев, в лидерах оказалась Житомирская область

14 марта 2021, 10:26 150
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Количество госпитализированных пациентов остается на высоком уровне
Фото: из открытых источников
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По состоянию на 14 марта 2021 года в Украине зафиксировано 9012 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели 491 ребенок и 193 медицинских работника.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (923), Днепропетровской (660), Винницкой (634), Львовской (590) и Харьковской (569) областях", - рассказал министр.

Также были госпитализированы 4216 человек, летальных случаев - 145, выздоровели 2743 человека.

Степанов добавил, что за сутки было проведено 60 522 тестирований, в частности методом ПЦР - 31 598, и методом ИФА - 6 132 исследований.

За все время пандемии в Украине заболело 1460756 человек, выписаны - 1 222 516 человек, летальных случаев - 28 303, проведено ПЦР-тестов - 7 360 066", - добавил глава Минздрава.

Напомним, 13 марта был зафиксирован антирекорд в 2021 году - более 13 тысяч заболевших COVID-19.

коронавирус карантин Минздрав статистика сводка Максим Степанов

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