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12 марта 2021, 17:46 12

Стало известно, сколько доз вакцин в Украине выбросили за 2 недели

12 марта 2021, 17:46 12
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Это были неиспользованные вакцины
Это были неиспользованные вакцины
Рixabay
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Министерство здравоохранения Украины заявило, что за две недели кампании по вакцинации от COVID-19 общее количество неиспользованной вакцины составило 97 доз.

Об этом говорится в ответе Министерства на запрос агентства "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.

"По состоянию на утро 9.03.2021 года, общее количество неиспользованных доз вакцины от коронавирусной болезни COVID-19, а именно разбито, повреждено или не подлежит использованию составило 97 доз", — рассказали в Минздраве.

В министерстве подчеркнули, что это более чем в 50 раз меньше заложенного показателя потери, определенного приказом Минздрава.

Ранее в Минздраве объяснили, кто может вакцинироваться от коронавируса вне очереди.

коронавирус Украина вакцина Свалка вакцинация

 
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