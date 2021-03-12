Стало известно, сколько доз вакцин в Украине выбросили за 2 недели

Это были неиспользованные вакцины

Это были неиспользованные вакцины

Рixabay

Министерство здравоохранения Украины заявило, что за две недели кампании по вакцинации от COVID-19 общее количество неиспользованной вакцины составило 97 доз.

Об этом говорится в ответе Министерства на запрос агентства "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.

"По состоянию на утро 9.03.2021 года, общее количество неиспользованных доз вакцины от коронавирусной болезни COVID-19, а именно разбито, повреждено или не подлежит использованию составило 97 доз", — рассказали в Минздраве.

В министерстве подчеркнули, что это более чем в 50 раз меньше заложенного показателя потери, определенного приказом Минздрава.

Ранее в Минздраве объяснили, кто может вакцинироваться от коронавируса вне очереди.