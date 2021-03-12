Стало известно, сколько доз вакцин в Украине выбросили за 2 недели
Это были неиспользованные вакцины
Это были неиспользованные вакцины
Министерство здравоохранения Украины заявило, что за две недели кампании по вакцинации от COVID-19 общее количество неиспользованной вакцины составило 97 доз.
Об этом говорится в ответе Министерства на запрос агентства "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.
"По состоянию на утро 9.03.2021 года, общее количество неиспользованных доз вакцины от коронавирусной болезни COVID-19, а именно разбито, повреждено или не подлежит использованию составило 97 доз", — рассказали в Минздраве.
В министерстве подчеркнули, что это более чем в 50 раз меньше заложенного показателя потери, определенного приказом Минздрава.
Ранее в Минздраве объяснили, кто может вакцинироваться от коронавируса вне очереди.
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