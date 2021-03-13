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13 марта 2021, 12:42 6

Курорт "Буковель" откроют только в конце марта

13 марта 2021, 12:42 6
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Комплекс будет закрытым 2 недели
Комплекс будет закрытым 2 недели
Фото: bukovel.com
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Региональная комиссия по вопросам техногенно-экономической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение закрыть туристический комплекс "Буковель" с 13 по 27 марта.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба курорта.

Отмечается, что в этот период будет ограничен въезд гражданам в с. Поляница (в том числе в туристический комплекс "Буковель") с развлекательной, спортивной и другой целью отдыха.

Требования и решения региональной комиссии фактически лишают ТК "Буковель" объективной возможности для продолжения функционирования и предоставления туристических услуг. Со своей стороны администрация ТК "Буковель" обещает приложить все усилия для обеспечения наших гостей возможностями для получения приобретенных в этот период услуг после 27.03.2021", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, 12 марта горнолыжный курорт "Буковель" на Прикарпатье закрывают на карантин. Такое решение приняли по итогам заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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