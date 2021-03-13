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Антирекорд в этом году: за сутки в Украине обнаружили более 13 тысяч заболевших COVID-19
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13 марта 2021, 10:26 3

Антирекорд в этом году: за сутки в Украине обнаружили более 13 тысяч заболевших COVID-19

13 марта 2021, 10:26 3
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Среди новых заболевших - 710 детей и 382 медработника
Среди новых заболевших - 710 детей и 382 медработника
Фото: из открытых источников
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В Украине за прошедшие сутки COVID-19 обнаружили у 13 276 человек, госпитализированы 3967 человек, зафиксировано 243 летальных случаев, 4897 пациентов выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

13 276 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 13 марта. Среди заболевших - 710 детей и 382 медработники”, - сообщил министр.

Было осуществлено тестирований за сутки - 99 270 (в том числе методом ПЦР - 46 361, методом ИФА - 18 658, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 34 251).

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 049), Житомирской (971), Винницкой (933), Киевской (913), Львовской (879) и Харьковской (837) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1 451 744 человек;
  • выздоровели - 1 219 773 человек;
  • летальных исходов - 28 158;
  • проведения ПЦР-тестов - 7 328 468.

Напомним, сутками ранее в Украине COVID-19 диагностировали у 12946 человек, в больницы попали 3843 человек.

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