Антирекорд в этом году: за сутки в Украине обнаружили более 13 тысяч заболевших COVID-19
В Украине за прошедшие сутки COVID-19 обнаружили у 13 276 человек, госпитализированы 3967 человек, зафиксировано 243 летальных случаев, 4897 пациентов выздоровели.
Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
13 276 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 13 марта. Среди заболевших - 710 детей и 382 медработники”, - сообщил министр.
Было осуществлено тестирований за сутки - 99 270 (в том числе методом ПЦР - 46 361, методом ИФА - 18 658, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 34 251).
За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 049), Житомирской (971), Винницкой (933), Киевской (913), Львовской (879) и Харьковской (837) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1 451 744 человек;
- выздоровели - 1 219 773 человек;
- летальных исходов - 28 158;
- проведения ПЦР-тестов - 7 328 468.
Напомним, сутками ранее в Украине COVID-19 диагностировали у 12946 человек, в больницы попали 3843 человек.