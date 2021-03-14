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На Донбассе опять обострение, боевики 10 раз стреляли из запрещенного оружия
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14 марта 2021, 09:56 192

На Донбассе опять обострение, боевики 10 раз стреляли из запрещенного оружия

14 марта 2021, 09:56 192
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 13 марта, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушали режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Вблизи населенного пункта Пески, российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских защитников из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Кроме того, вблизи населенного пункта Водяное на Приазовье оккупанты стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В этом же направлении они применили квадрокоптер и сбросили над позициями ВСУ две гранаты ВОГ-17.

Рядом с населенным пунктом Южное, российско-оккупационные войска открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов. На обстрелы противника наши воины открывали ответный огонь", - добавили в штабе.

С начала текущих суток, 14 марта, на Донбассе было зафиксировано 3 случая нарушения режима прекращения огня. В частности, вблизи населенного пункта Пески противник применил ручные противотанковые и подствольные гранатометы, а также стрелковое оружие.

В районе Катериновки, боевики вели огонь из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

А рядом с населенным пунктом Опытное, оккупанты обстреляли позиции наших защитников, применив подствольный гранатомет. Боевых потерь среди украинских воинов нет.

Напомним, сутками ранее в зоне ООС зафиксировали 14 нарушений, погиб украинский военнослужащий, еще один воин получил боевое травмирование.

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