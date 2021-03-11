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11 марта 2021, 15:31 250

В Киеве в Гидропарке горело деревянное здание

11 марта 2021, 15:31 250
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К локализации пожара были привлечены почти три десятка спасателей
К локализации пожара были привлечены почти три десятка спасателей
Фото: ГСЧС
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В Киеве на Броварском проспекте горело 2-этажное деревянное здание. Огонь также задел рядом стоящие здания. Общая площадь пожара составляет 300 кв.м.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины в г. Киеве.

Отмечается, что на место происшествия направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения по повышенному рангу вызова.

По прибытию первых боевых расчетов было установлено, что горит 2-этажное деревяное здание, с распространением огня на рядом расположенные здания. Пожарные уже приступили к тушению пожара. Тушение пожара осложняется тем, что основные конструкции зданий деревьевянные, по которым довольно быстро распространяется пламя", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает 6 единиц основной и специальной техники и 26 человек личного состава

Ранее сообщалось, что в Киеве произошел серьезный пожар: горело здание на ДВРЗ. Жертв и пострадавших нет.

ликвидация Киев пожар огонь спасатели ГСЧС

 
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