В столичном Гидропарке потушили пожар
Пожар произошел на площади 300 квадратных метров
Пожар произошел на площади 300 квадратных метров
В киевском Гидропарке ликвидировали пожар в яхт-клубе "Фрегат". Возгорание было в двух деревянных домиках.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, пишет RegioNews.
В 15:20 пожар локализовали на площади 300 квадратных метров, а в 15:56 - ликвидировали. Домики горели с 13:56.
На месте происшествия работали 26 спасателей и 6 единиц техники.
Напомним, сегодня в Киеве на Броварском проспекте горело 2-этажное деревянное здание.
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