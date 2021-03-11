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11 марта 2021, 17:59 44

В столичном Гидропарке потушили пожар

11 марта 2021, 17:59 44
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Пожар произошел на площади 300 квадратных метров
Пожар произошел на площади 300 квадратных метров
Фото из открытых источников
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В киевском Гидропарке ликвидировали пожар в яхт-клубе "Фрегат". Возгорание было в двух деревянных домиках.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, пишет RegioNews.

В 15:20 пожар локализовали на площади 300 квадратных метров, а в 15:56 - ликвидировали. Домики горели с 13:56.

На месте происшествия работали 26 спасателей и 6 единиц техники.

Напомним, сегодня в Киеве на Броварском проспекте горело 2-этажное деревянное здание.

Украина Киев пожар спасатели ГСЧС

 
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