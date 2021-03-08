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08 марта 2021, 11:29 25

В Украине за сутки вакцину от коронавируса получили менее тысячи человек

08 марта 2021, 11:29 25
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В целом COVID-прививки получили более 17,9 тысячи украинцев
В целом COVID-прививки получили более 17,9 тысячи украинцев
Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 7 марта в Украине были вакцинированы от коронавируса 910 граждан.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

В Винницкой, Закарпатской и Запорожской областях за сутки сделали по 10 прививок, в Черновицкой и Волынской областях вакцинировали по 20 человек, в Полтавской и Хмельницкой областях сделали по 30 вакцинаций.

Общее количество вакцинированных, которые получили первую дозу, уже достигло отметки 17 947 человек.

Наибольшее количество прививок сделали в Донецкой области (240), высокий показатель в Луганской области, где сделали 180 прививок. Донецкая область также лидирует по темпам за весь период кампании, там сделали 2180 прививок.

Наименьшее количество прививок сделали в Закарпатской области (324). Вакцинацию осуществляли 29 мобильных бригад иммунизации.

Напомним, на Харьковщине вакцинировали менее 3% медиков, по темпам вакцинации Харьковская область заняла седьмое место с конца.

коронавирус вакцина Минздрав Донецкая область регионы вакцинация

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