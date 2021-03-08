В Украине больше всего загружены COVID-больницы в 8 областях и Киеве - Минздрав

Еще один регион превысил норму госпитализации пациентов с коронавирусом

Еще один регион превысил норму госпитализации пациентов с коронавирусом

Фото: из открытых источников

По состоянию на 8 марта в Киеве и 8 областях превышен показатель госпитализации пациентов с COVID-19. Этот список пополнила Тернопольская область.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

По данным Минздрава, в "красной" зоне карантина до сих пор остаются Ивано-Франковская, Житомирская, Закарпатская и Черновицкая области.

Там превышен эпидемиологический порог, коэффициент новых случаев, а также уровень госпитализаций.

В "оранжевой" зоне находятся Донецкая, Днепропетровская, Закарпатская, Запорожская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая области.

Остальные области находятся в "желтой" зоне эпидемиологической опасности.

В частности, при показателе уровня госпитализаций в 60 на 100 тысяч населения в Киеве он составляет 67,7, в Винницкой области - 115, в Житомирской - 87,3, в Закарпатской - 96,1, в Николаевской - 69,9, в Тернопольской - 60,6, в Хмельницкой - 67,6, в Черновицкой - 96,6.

Самый высокий показатель госпитализаций наблюдается в Ивано-Франковской области - 146,3 на 100 тысяч населения.

В то же время, высокий показатель загруженности коек в Закарпатской области - 71,3%, Ивано-Франковской области (62,4%), Черновицкой (52,9%) и Житомирской (50,9%).

Напомним, в Украине за сутки вакцину от коронавируса получили менее тысячи человек.