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08 марта 2021, 10:19 9

Коронавирус в Украине: за сутки госпитализировали более 2 тысяч человек

08 марта 2021, 10:19 9
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Число подтвержденных случаев болезни за выходные снизилась
Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 7 марта, в Украине зафиксировали 5572 новых случаев COVID-19, умерли 106 пациентов.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

В частности, заболели 309 детей и 123 медработника, 106 человек скончались. По словам министра, за сутки были госпитализированы 2136 человек, выздоровели 1734 пациентов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (578), Житомирской (570), Ивано-Франковской (508), Львовской (507) и Черновицкой (447) областях", - рассказал Степанов.

Было проведено 23 227 тестирований, в том числе методом ПЦР - 15 115, методом ИФА - 2 011. Еще 6 101 осуществили с помощью экспресс-тестов.

Глава Минздрава добавил, что за все время пандемии в Украине заболели 1 406 800 человек, преодолеть болезнь смогли 1 198 254 пацентов, всего от коронавируса умерли 27 128 граждан.

Напомним, за прошедшие сутки, 7 матра в Украине обнаружили более 7 тысяч новых случаев COVID-19, 103 человека с этим диагнозом умерли.

коронавирус Минздрав пандемия статистика сводка Максим Степанов

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