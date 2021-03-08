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Сутки в ООС: боевики снова стреляли из запрещенного вооружения
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08 марта 2021, 09:54 131

Сутки в ООС: боевики снова стреляли из запрещенного вооружения

08 марта 2021, 09:54 131
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На обстрелы противника Вооруженные Силы Украины вели ответный огонь
На обстрелы противника Вооруженные Силы Украины вели ответный огонь
Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 7 марта, в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять случаев нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Так, вблизи Авдеевки и населенного пункта Лебединское вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, а также из станкового противотанкового гранатомета", - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации штаба ООС, вблизи населенного пункта Опытное оккупанты стреляли в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета, а в районе населенного пункта Южное осуществили прицельные обстрелы из противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди украинских воинов нет. Обо всех фактах нарушений со стороны российско - оккупационных войск Украинская сторона СЦКК проинформировала представителей ОБСЕ", - добавили в штабе.

Там говорят, что по состоянию на 7 часов утра, 8 марта, со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Враг открывал огонь в сторону наших позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье, украинские войска стреляли в ответ на обстрелы.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне ООС было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

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