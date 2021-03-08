Коронавірус в Україні: за добу госпіталізували більше 2 тисяч осіб
Протягом минулої доби, 7 березня, в Україні зафіксували 5572 нових випадки COVID-19, померли 106 пацієнтів.
Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.
Зокрема, захворіли 309 дітей та 123 медпрацівники, 106 людей померли. За словами міністра, за добу було госпіталізовано 2 136 осіб, одужали 1 734 пацієнти.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (578), Житомирській (570), Івано-Франківській (508), Львівській (507) та Чернівецькій (447) областях”, - розповів Степанов.
Було проведено 23 227 тестувань, зокрема методом ПЛР – 15 115, методом ІФА – 2 011. Ще 6 101 здійснили за допомогою експрес-тестів.
Глава МОЗу додав, що за весь час пандемії в Україні захворіли 1 406 800 осіб, подолати хворобу змогли 1 198 254 пацєнти, всього від коронавірусу померли 27 128 громадян.
Нагадаємо, минулої доби, 7 березня в Україні виявили понад 7 тисяч нових випадків COVID-19, 103 людини з цим діагнозом померли.