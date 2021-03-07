16:01  07 марта
"Телеграм-каналы… пытаются заметать следы", - политтехнолог об убийстве киберполицейской
12:39  07 марта
Авария украинского автобуса в Польше: 26 граждан остаются в больницах
19:00  07 марта
В ООС с начала суток – пять нарушений режима прекращения огня
UA | RU
UA | RU
07 марта 2021, 17:25 8

Стало известно, как надолго Киев в "оранжевой" зоне

07 марта 2021, 17:25 8
Читайте також українською мовою
Специалисты считают, что не менее двух месяцев
Специалисты считают, что не менее двух месяцев
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Киев останется в "оранжевой" зоне карантина в течение двух месяцев. И эта ситуация вполне закономерная.

Об этом заявил начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире канала "Украина24", сообщает RegioNews.

Он отметил, что попадание Киева в "оранжевую" зону ожидали еще неделю назад.

Эта ситуация прогнозируемая, мы ждали ее неделю назад. Мы будем наблюдать "оранжевую" зону ближайшие два месяца в Киеве. Эта ситуация полностью нормальная для киевлян и гостей столицы. Усиливается контроль над субъектами хозяйствования всех сфер бизнеса, в том числе развлекательных центров, фитнес-клубов, вузов, - сказал Рубан.

Как сообщалось вчера, Минздрав внес Киев в "оранжевую" зону, а "красную" зону расширил. "Красную" зону расширили до четырех областей.

Ранее сообщалось, что в Киеве резко выросла заболеваемость гриппом. За прошедшую неделю в столице заболели почти 15 тысяч человек.

коронавирус Киев карантин COVID-19 Госпродпотребслужба оранжевая зона

Со вторника Укрзализныця прекращает сообщение с Закарпатьем
07 марта 2021, 11:49
В Украине - более 7 тысяч новых случаев COVID-19 за первый выходной
07 марта 2021, 10:43
Во Львовской области школы могут уйти на каникулы досрочно из-за коронавируса
06 марта 2021, 13:17
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
"Дубиной" по Зеленскому: сможет ли Коломойский расколоть в парламенте "слуг народа"
Саботаж по-чернономорски: как депутаты горсовета парализуют работу нового мэра Черноморска
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua