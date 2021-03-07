Стало известно, как надолго Киев в "оранжевой" зоне

Специалисты считают, что не менее двух месяцев

Специалисты считают, что не менее двух месяцев

Фото из открытых источников

Киев останется в "оранжевой" зоне карантина в течение двух месяцев. И эта ситуация вполне закономерная.

Об этом заявил начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире канала "Украина24", сообщает RegioNews.

Он отметил, что попадание Киева в "оранжевую" зону ожидали еще неделю назад.

Эта ситуация прогнозируемая, мы ждали ее неделю назад. Мы будем наблюдать "оранжевую" зону ближайшие два месяца в Киеве. Эта ситуация полностью нормальная для киевлян и гостей столицы. Усиливается контроль над субъектами хозяйствования всех сфер бизнеса, в том числе развлекательных центров, фитнес-клубов, вузов, - сказал Рубан.

Как сообщалось вчера, Минздрав внес Киев в "оранжевую" зону, а "красную" зону расширил. "Красную" зону расширили до четырех областей.

Ранее сообщалось, что в Киеве резко выросла заболеваемость гриппом. За прошедшую неделю в столице заболели почти 15 тысяч человек.