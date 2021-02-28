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В Украине прибавилось почти шесть тысяч новых больных коронавирусом
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28 февраля 2021, 10:33 67

В Украине прибавилось почти шесть тысяч новых больных коронавирусом

28 февраля 2021, 10:33 67
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В частности, заболели 363 ребенка и 146 медработников
В частности, заболели 363 ребенка и 146 медработников
Фото из открытых источников
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В Украине по состоянию на утро 28 февраля зафиксировано 5 833 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, пишет RegioNews.

За минувшие сутки госпитализировано – 3 218 человек, зарегистрировано 89 летальных случаев, выздоровел 1 702 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (734), Винницкой (558), Житомирской (528), Закарпатской (423) и Черновицкой (411) и областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • м. Киев – 208 случаев;
  • Винницкая область – 558 случаев;
  • Волынская область – 94 случая;
  • Днепропетровская область – 344 случаи;
  • Донецкая область – 164 случая;
  • Житомирская область – 528 случаев;
  • Закарпатская область – 423 случаи;
  • Запорожская область – 98 случаев;
  • Ивано-Франковска область – 734 случаи;
  • Киевская область – 351 случай;
  • Кировоградская область – 30 случаев;
  • Луганская область – 17 случаев;
  • Львовская область – 399 случаев;
  • Николаевская область – 149 случаев;
  • Одесская область – 144 случаи;
  • Полтавская область – 58 случаев;
  • Ровенская область – 120 случаев;
  • Сумская область – 125 случаев;
  • Тернопольская область – 218 случаев;
  • Харьковская область – 276 случаев;
  • Херсонская область – 36 случаев;
  • Хмельницкая область – 237 случаев;
  • Черкасская область – 51 случай;
  • Черновицкая область – 411 случаев;
  • Черниговская область – 60 случаев.

За сутки осуществлено тестирований 47 811 за сутки, в том числе методом ПЦР – 24 491, методом ИФА – 5 126, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 18 194.

За все время пандемии в Украине заболело – 1 347 849 человек; выздоровело – 1 170 023 человек, умерло – 25 982, проведен ПЦР-тестов – 6 906 179.

5 833 новых случаев коронавірусної болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 28 февраля 2021 года. В частности,...

Posted by Максим Степанов on Saturday, February 27, 2021

Напомним, 8172 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 27 февраля. Среди заболевших - 519 детей и 292 медработники

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