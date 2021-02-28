В Украине прибавилось почти шесть тысяч новых больных коронавирусом
В Украине по состоянию на утро 28 февраля зафиксировано 5 833 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, пишет RegioNews.
За минувшие сутки госпитализировано – 3 218 человек, зарегистрировано 89 летальных случаев, выздоровел 1 702 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (734), Винницкой (558), Житомирской (528), Закарпатской (423) и Черновицкой (411) и областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- м. Киев – 208 случаев;
- Винницкая область – 558 случаев;
- Волынская область – 94 случая;
- Днепропетровская область – 344 случаи;
- Донецкая область – 164 случая;
- Житомирская область – 528 случаев;
- Закарпатская область – 423 случаи;
- Запорожская область – 98 случаев;
- Ивано-Франковска область – 734 случаи;
- Киевская область – 351 случай;
- Кировоградская область – 30 случаев;
- Луганская область – 17 случаев;
- Львовская область – 399 случаев;
- Николаевская область – 149 случаев;
- Одесская область – 144 случаи;
- Полтавская область – 58 случаев;
- Ровенская область – 120 случаев;
- Сумская область – 125 случаев;
- Тернопольская область – 218 случаев;
- Харьковская область – 276 случаев;
- Херсонская область – 36 случаев;
- Хмельницкая область – 237 случаев;
- Черкасская область – 51 случай;
- Черновицкая область – 411 случаев;
- Черниговская область – 60 случаев.
За сутки осуществлено тестирований 47 811 за сутки, в том числе методом ПЦР – 24 491, методом ИФА – 5 126, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 18 194.
За все время пандемии в Украине заболело – 1 347 849 человек; выздоровело – 1 170 023 человек, умерло – 25 982, проведен ПЦР-тестов – 6 906 179.
5 833 новых случаев коронавірусної болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 28 февраля 2021 года. В частности,...Posted by Максим Степанов on Saturday, February 27, 2021
Напомним, 8172 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 27 февраля. Среди заболевших - 519 детей и 292 медработники