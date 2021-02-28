В Украине прибавилось почти шесть тысяч новых больных коронавирусом

В частности, заболели 363 ребенка и 146 медработников

В частности, заболели 363 ребенка и 146 медработников

Фото из открытых источников

В Украине по состоянию на утро 28 февраля зафиксировано 5 833 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, пишет RegioNews.

За минувшие сутки госпитализировано – 3 218 человек, зарегистрировано 89 летальных случаев, выздоровел 1 702 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (734), Винницкой (558), Житомирской (528), Закарпатской (423) и Черновицкой (411) и областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

м. Киев – 208 случаев;

Винницкая область – 558 случаев;

Волынская область – 94 случая;

Днепропетровская область – 344 случаи;

Донецкая область – 164 случая;

Житомирская область – 528 случаев;

Закарпатская область – 423 случаи;

Запорожская область – 98 случаев;

Ивано-Франковска область – 734 случаи;

Киевская область – 351 случай;

Кировоградская область – 30 случаев;

Луганская область – 17 случаев;

Львовская область – 399 случаев;

Николаевская область – 149 случаев;

Одесская область – 144 случаи;

Полтавская область – 58 случаев;

Ровенская область – 120 случаев;

Сумская область – 125 случаев;

Тернопольская область – 218 случаев;

Харьковская область – 276 случаев;

Херсонская область – 36 случаев;

Хмельницкая область – 237 случаев;

Черкасская область – 51 случай;

Черновицкая область – 411 случаев;

Черниговская область – 60 случаев.

За сутки осуществлено тестирований 47 811 за сутки, в том числе методом ПЦР – 24 491, методом ИФА – 5 126, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 18 194.

За все время пандемии в Украине заболело – 1 347 849 человек; выздоровело – 1 170 023 человек, умерло – 25 982, проведен ПЦР-тестов – 6 906 179.

5 833 новых случаев коронавірусної болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 28 февраля 2021 года. В частности,... Posted by Максим Степанов on Saturday, February 27, 2021

Напомним, 8172 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 27 февраля. Среди заболевших - 519 детей и 292 медработники