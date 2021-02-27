На Луганщине начали COVID-вакцинацию среди военнослужащих

Сначала вакцинируют военных медиков

Сначала вакцинируют военных медиков

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Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

Так, первым вакцину получил капитан медицинской службы Иван Стаценко, который непосредственно оказывает помощь военнослужащим, заболевшим коронавирусом.

Отмечается, что сначала вакцинировать должны всех военных медиков и постепенно будут вакцинированы все представители силовых ведомств. Сейчас 6 800 доз вакцины Covishield с 14 300, которые получила Луганская область, направленные именно для иммунизации защитников Украины.

Все, кто изъявил желание вакцинироваться, проходят обследование у врача, меряется температура тела, артериальное давление, собираются данные анамнеза и тогда определяется, если ли противопоказания. Абсолютными противопоказаниями являются повышенная температура тела, острые заболевания или аллергические реакции на компоненты вакцины", - рассказал руководитель мобильного госпиталя Андрей Телефанко.

Вместе с тем по словам руководителя Луганской ОГА Сергея Гайдая, всем, кто опасается новой вакцины, он рекомендует взглянуть на свое плечо и увидеть там напоминания о прививках, которые обязательно всем делали в детстве.

"Слава Богу, все здоровы, а такие страшные болезни, как оспа и полиомиелит, давно преодолены", - прокомментировал необходимость вакцинации Сергей Гайдай и добавил, что обязательно будет вакцинироваться, как только уровень антител у него в крови станет ниже нормы. Недавно глава облгосадминистрации уже переболел на коронавирус.

Напомним, 26 февраля в Харьковской области военных медиков начали вакцинировать от COVID-19.