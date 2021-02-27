Коронавирус в Украине: за сутки госпитализировали почти три тысячи человек

Наибольшее количество новых случаев выявили в Ивано-Франковской и Львовской областях

Наибольшее количество новых случаев выявили в Ивано-Франковской и Львовской областях

Фото: из открытых источников

В Украине за 26 февраля COVID-19 обнаружили у 8172 человек, зафиксировано 151 летальный случай, были госпитализированы 2806 человек, 4766 пациентов выздоровели.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

8172 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 27 февраля. Среди заболевших - 519 детей и 292 медработники”, - написал министр.

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (892), Львовской (696), Винницкой (694), Черновицкой (670) и Закарпатской (621) областях.

Кроме того, за сутки было проведено тестирований - 78 040 (в том числе методом ПЦР - 35 714, методом ИФА - 16 990, исследований экспресс-тестами на антиген - 25 336).

За все время пандемии в Украине

заболело - 1 342 016 человек;

выздоровело - 1 168 321 человек;

летальных исходов - 25 893;

проведения ПЦР-тестов - 6 881 688.

Напомним, сутками ранее в Украине COVID-19 диагностировали у 8003 человек.