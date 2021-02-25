В Украине еще две области начали вакцинацию от коронавируса

Прививать начали в Запорожской и Сумской областях

Прививать начали в Запорожской и Сумской областях

Рixabay

В Украине в еще двух областях стартовала кампания вакцинация от коронавируса. Прививать начали в Запорожской и Сумской областях.

Об этом сообщают 061.ua и пресс-служба Сумской облгосадминистрации, пишет RegioNews.

В Запорожье первым привили врача-анестезиолога Ярослава Наговского. Вместе с ним первую дозу вакцины AstraZeneca получили пять членов мобильной медицинской бригады. По области будет работать одна мобильная бригада вакцинации, а привить на первом этапе планируют около 5 тысяч человек, 1300 из которых - медики.

В Сумской области первую прививку получил врач-анестезиолог Дмитрий Билоборов. Всего в области изначально хотят вакцинировать 2700 человек. Вторые дозы будут колоть через 28 дней - месяц.

Запорожская область получила 24 тысячи доз вакцины AstraZeneca, Сумская - 14 700.

Как сообщалось, за первый день вакцинации от COVID-19 в Украине сделали 159 прививок. Вакцинацию вчера начали в пяти областях.

Сегодня же в Киеве медики Александровской больницы отказываются вакцинироваться. Из 24 сотрудников согласились сделать прививки только два человека.

Ранее сообщалось, что Черкасская область - первая область в Украине, которая уже получила вакцину.

В тот же день в Винницкой области начали вакцинацию от коронавируса.