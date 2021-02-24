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24 февраля 2021, 20:56 8

Зеленский подписал указ о проведении призывов в 2021 году

24 февраля 2021, 20:56 8
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Фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 24 февраля подписал указ №71/2021, который определяет сроки проведения призыва на срочную военную службу в 2021 году.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает RegioNews.

Согласно документу, призыв граждан на срочную военную службу будет проводится в течении апреля - июня и октября - декабря 2021 года.

Призывные комиссии начнут работу 1 апреля и 1 октября 2021 года соответственно. Подготовительные мероприятия к проведению призыва будут начаты с 1 марта и 1 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.

Соотношение доли срочников к доле военнослужащих по контракту в этом году установили на уровне 15 на 85%. У Зеленского заявляют, что доля срочников в общей численности войск с каждым годом будет уменьшаться.

Срочники не будут привлекаться к выполнению боевых задач в районе проведения Операции объединенных сил.

Не подлежат призыву и будут иметь право на отсрочку для получения образования на весь период обучения ученики и студенты:

  • школ и ПТУ с дневной формой обучения;
  • заведений профессионального предвысшего образования с дневной формой обучения;
  • учреждений среднего или высшего духовного образования с дневной формой обучения;
  • интернатуры, аспирантуры или докторантуры с отрывом или без отрыва от производства.

Также отсрочка будет предоставляться гражданам по семейным обстоятельствам, для продолжения профессиональной деятельности и по состоянию здоровья.

Напомним, ранее сообщалось, что на осенний призыв 2020 года в армию потратят более 65 миллионов гривен.

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