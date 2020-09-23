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23 сентября 2020, 15:31 7

На осенний призыв в армию потратят более 65 миллионов гривен

23 сентября 2020, 15:31 7
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Под призывную кампанию подпадает 13 570 украинцев
Под призывную кампанию подпадает 13 570 украинцев
Фото: из открытых источников
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Кабинет министров принял распоряжение "Об утверждении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, объема расходов для проведения призыва в октябре - декабре 2020 года". На финансирование призыва выделили 65,2 млн гривень.

Решение принято на заседании правительства 23 сентября, передает RegioNews.

Согласно решению, 7 500 призывников направят на срочную службу в Вооруженные силы Украины. Еще 4 970 тысяч направят в Национальную гвардию, 500 - в Государственную пограничную службу и 600 - в Государственную специальную службу транспорта.

Отмечается, что показатели призыва сокращены по сравнению предыдущими расчетами на 1,5 тыс. человек. На службу призываются мужчины в возрасте 18-27 лет, у которых нет права на освобождение призыва. При этом призыв граждан в возрасте 18-19 лет будет проводиться по их желанию.

Кроме того, Министерство внутренних дел (Национальная гвардия, Администрация Государственной пограничной службы, Администрация Государственной специальной службы транспорта) до 3 октября 2020 года должно перечислить Министерству обороны средства за перевозку и питание граждан Украины, призванных на срочную военную службу в Национальную гвардию, Государственную пограничную службу, Государственную специальную службу транспорта, в сумме 2 517 603,2 гривны, 253 280 гривен и 303 936 гривен соответственно.

Ранее сообщалось, что призыв в армию для выпускников школ отсрочат.

Кабмин призыв пограничники военные МВД ВСУ
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