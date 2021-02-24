В Украине разрешили менять отчество с 14 лет
Раньше это можно было осуществить в случае изменения собственного имени отцом ребенка или в случае исключения сведений о нем как отце
Раньше это можно было осуществить в случае изменения собственного имени отцом ребенка или в случае исключения сведений о нем как отце
Кабинет министров разрешил украинцам после 14 лет менять имя отчество. Раньше это можно было осуществить в случае изменения собственного имени отцом ребенка или в случае исключения сведений о нем как отце.
Постановление принято на заседании правительства 24 февраля, пишет RegioNews.
Отныне физическое лицо, достигшее 14 лет, может изменить свое имя отчество по собственному усмотрению. Кроме того, правительством предусмотрена возможность подавать и рассматривать заявление о повторной смене отчества.
Напомним, 3 ноября украинцам разрешили менять отчество. Соответствующий законопроект №2450 Верховная Рада одобрила во втором чтении.
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