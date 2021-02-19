На Львовщине грузовик смял легковое авто: пострадали три человека
Во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Из-за аварии, три человека, которые сидели в авто, получили травмы средней степени тяжести.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Львовской области.
Установлено, что водитель автомобиля "DACIA Logan", 45-летний житель города Луцк, не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю "RENAULT Premium" под управлением жителя Волынской области в возрасте 38 лет, который завершал проезд по узкому мосту.
В результате столкновения водитель легковушки, а также два его пассажира в возрасте 18 и 50 лет, также жители Луцка, получили телесные повреждения и были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
По факту было открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
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