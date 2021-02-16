Полицию Львовщины возглавил экс-руководитель полиции Закарпатья

Сегодня в ГУ Нацполиции во Львовской области представили нового руководителя – Александра Шляховского

Сегодня в ГУ Нацполиции во Львовской области представили нового руководителя – Александра Шляховского

Фото из открытых источников

Во вторник, 16 февраля, в главном управлении Национальной полиции во Львовской области состоялось торжественное представление нового руководителя, которым стал 38-летний Александр Шляховский.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.

Нового руководителя личному составу представили первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой и председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко. Председатель Нацполиции Украины подчеркнул, что Александру Шляховскому стоит обратить внимание на борьбу с наркопреступностью, с преступлениями, совершенными организованными группами и преступлениями в отношении лесного хозяйства и доручил провести совещание с руководителями соответствующих подразделений.

Перед новым руководителем полиции Львовщины стоит главная задача – сформировать безопасное пространство и выстроить работу вновь созданных территориальных подразделений в четкой целостной вертикали структуры Национальной полиции. Каждый полицейский должен понимать, что происходит в полиции и каковы его задачи, - отметил во время назначения Игорь Клименко.

Александр Шляховский поблагодарил за доверие и пообещал с гражданами, органами местного самоуправления и журналистами работать "на началах партнерства, чтобы сделать Львовщину безопаснее, чтобы каждый житель чувствовал себя защищенным".

До назначения на должность главы полиции Львовщины Александр Шляховский занимал аналогичную должность на Закарпатье. На этой должности он проработал почти год – с марта 2020 года. Ранее Александр Шляховский также работал заместителем начальника Нацполиции Киевщины, где отвечал за работу уголовной полиции.

Относительно отставки Василия Виконского, который возглавлял полицию Львовщины с сентября 2019 года, то во время представления его преемника Игорь Клименко рассказал, что Виконского переведут в центральный аппарат МВД и впоследствии он будет назначен на более высокую должность.

Как сообщалось, сегодня на Закарпатье представили нового главу полиции. На посту главы областной полиции Колесник сменит Александра Шляховського, который занимал эту должность с марта 2020 года.