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18 февраля 2021, 14:59 145

В Киеве снова работают центральные станции метро: взрывчатки не нашли

18 февраля 2021, 14:59 145
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Оказалось, что вызов был ложным
Оказалось, что вызов был ложным
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В Киеве открыли для пассажиров две станции метро, которые ранее были закрыты после звонка о минировании. Взрывоопасных предметов не обнаружено.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА), пишет RegioNews.

Как сообщается, станции метро "Майдан Независимости", "Дворец спорта" и пересадку уже проверено. Оказалось, что вызов был ложным.

В настоящее время все станции и пересадочные узлы открыты для пассажиров, а метрополитен работает в обычном режиме.

Напомним, сегодня в столице "заминировали" станции метро "Дворец спорта" и "Майдан Независимости".

Украина метро Киев минирование взрыв

 
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