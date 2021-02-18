В Киеве снова работают центральные станции метро: взрывчатки не нашли
Оказалось, что вызов был ложным
Оказалось, что вызов был ложным
В Киеве открыли для пассажиров две станции метро, которые ранее были закрыты после звонка о минировании. Взрывоопасных предметов не обнаружено.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА), пишет RegioNews.
Как сообщается, станции метро "Майдан Независимости", "Дворец спорта" и пересадку уже проверено. Оказалось, что вызов был ложным.
В настоящее время все станции и пересадочные узлы открыты для пассажиров, а метрополитен работает в обычном режиме.
Напомним, сегодня в столице "заминировали" станции метро "Дворец спорта" и "Майдан Независимости".
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