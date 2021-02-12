В Киеве мужчина подорвал себя гранатой вблизи детсада

Смертельный взрыв прогремел на детской площадке

Смертельный взрыв прогремел на детской площадке

Фото: Facebook

В Соломенском районе Киева возле детского сада на Чоколовском бульваре, 37, мужчина подорвал себя гранатой.

Об этом сообщает Киев Оперативный, передает RegioNews.

Известно, что взрыв произошел около 14.30. От полученных травм мужчина скончался на месте. Предварительно известно, что он мог совершить самоубийство.

На момент взрыва на детской площадке не было других людей и никто не пострадал. На месте работают взрывотехники, спасатели, врачи скорой и следственно-оперативная группа.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Киева, погиб местный житель 1971 года рождения.

Специалисты профильных служб устанавливают происхождение предмета, который взорвался, а также все обстоятельства. Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация этому событию", - говорится в сообщении.

Напомним, на Харьковщине неизвестные бросили в окно гранату и подожгли две машины супругов-активистов.